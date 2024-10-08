Психолог дала советы Павлу Прилучному и Агате Муцениеце, которые не могут поделить детей

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Психолог Ирина Смолярчук объяснила, как следует себя вести Агате Муцениеце и Павлу Прилучному, чтобы не навредить психике детей.

Фото: https://www.instagram.com/agataagata by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public doman

Психолог выражает беспокойство по поводу состояния наследников актёров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которые не могут поделить своих детей.

Ранее юрист оценил шансы Муцениеце выиграть суд у Прилучного об опеке над детьми.

Она отметила, что родители заставляют сына и дочь чувствовать себя беззащитными сиротами.

Эксперт призвала не использовать детей как повод взыскать большие алименты.

"Мать, которая хочет сохранить психику своих детей, не должна вмешивать их в разборки взрослых. Она не имеет право им жаловаться и плакаться на то, как их отец плохой отец, она не имеет права уничижать достоинство отца, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Смолярчук порекомендовала обратиться за помощью к медиатором, которые помогут урегулировать конфликт.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



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