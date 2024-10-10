Мария Шукшина раскритиковала мультфильмы "Барбоскины": в семье все разной породы

Актрису Марию Шукшину возмутил современный мультфильм, одобренный Министерством культуры, про брак зайчика и белочки. Не понравился звезде и мультик "Барбоскины".
Мария Шукшина раскритиковала продукты современной мультипликации. Она считает, что российским детям "ломают мозг".
Она пересказала сюжет мультфильма "Ушастики", где мама-зайчиха замужем за белочкой. Сын у межвидовой парочки вообще ёжик. Сестрёнка ёжика к тому же не знает, кем она станет, когда станет взрослой.
"Ну да, не мудрено, в такой-то семейке. Так что Барбоскины, где все дети в дружной семье почему-то разной породы, это только начало", — написала Шукшина в своём Telegram-канале.
Актрису настораживает то, что такие мультфильмы получили поддержку Минкульта РФ.
Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка Российской Федерации (2008). Старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актёра, кинорежиссёра, писателя Василия Шукшина.
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