Алёна Водонаева оценила выступление Степана Меньшикова с отрядом Путина

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Звёзда "Дома-2" Алёна Водонаева поделилась видео с бывшим возлюбленным по "телестройке" Степаном Меньшиковым.

Фото: https://vk.com/stepanvalerich by ВК-аккаунт Степана Меньшикова is licensed under public doman

Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором участник "Дома-2" Степан Меньшиков делает патриотические заявления. Он отметил, что любит родину и гордится президентом Владимиром Путиным.

Меньшиков во фраке и в бабочке заручился поддержкой так называемых отрядов Путина, коллективом пенсионеров, которые всегда выступают в поддержку лидера РФ. Вместе они поздравили главу России с днём рождения.

"Чей бывший?" — написала под фото Водонаева.

Подписчики оценили патриотический контент.

"Там должен быть Прохор"; "Время никого не щадит"; "Твой, Алёна! Твой бывший", — писали фолловеры под постом Водонаевой.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

