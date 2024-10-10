Алёна Водонаева оценила выступление Степана Меньшикова с отрядом Путина

Звёзда "Дома-2" Алёна Водонаева поделилась видео с бывшим возлюбленным по "телестройке" Степаном Меньшиковым.
Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором участник "Дома-2" Степан Меньшиков делает патриотические заявления. Он отметил, что любит родину и гордится президентом Владимиром Путиным.
Меньшиков во фраке и в бабочке заручился поддержкой так называемых отрядов Путина, коллективом пенсионеров, которые всегда выступают в поддержку лидера РФ. Вместе они поздравили главу России с днём рождения.
"Чей бывший?" — написала под фото Водонаева.
Подписчики оценили патриотический контент.
"Там должен быть Прохор";
"Время никого не щадит";
"Твой, Алёна! Твой бывший", — писали фолловеры под постом Водонаевой.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.