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Алёна Водонаева оценила выступление Степана Меньшикова с отрядом Путина

0:53
Шоу-бизнес

Звёзда "Дома-2" Алёна Водонаева поделилась видео с бывшим возлюбленным по "телестройке" Степаном Меньшиковым.

Алёна Водонаева оценила выступление Степана Меньшикова с отрядом Путина
Фото: https://vk.com/stepanvalerich by ВК-аккаунт Степана Меньшикова is licensed under public doman

Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором участник "Дома-2" Степан Меньшиков делает патриотические заявления. Он отметил, что любит родину и гордится президентом Владимиром Путиным.

Меньшиков во фраке и в бабочке заручился поддержкой так называемых отрядов Путина, коллективом пенсионеров, которые всегда выступают в поддержку лидера РФ. Вместе они поздравили главу России с днём рождения.

"Чей бывший?" — написала под фото Водонаева.

Подписчики оценили патриотический контент.

"Там должен быть Прохор";

"Время никого не щадит";

"Твой, Алёна! Твой бывший", — писали фолловеры под постом Водонаевой.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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