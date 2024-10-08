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Журнал Forbes объявил Тейлор Свифт самой богатой женщиной среди музыкантов

0:47
Шоу-бизнес

Американская певица Тейлор Свифт теперь занимает первое место среди богатейших женщин-музыкантов с состоянием в 1,6 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров она находится на 2123-м месте.

Ранее первую строчку среди самых богатых певиц занимала Рианна, но сейчас она на втором месте с состоянием 1,4 миллиарда долларов.

Самым богатым музыкантом считается американский рэпер Jay-Z, чьё состояние составляет 2,5 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что террористы планировали атаки на концерты Тейлор Свифт. Эти операции должны были проходить в августе в Австрии.

Уточнения

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.

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Forbes (рус. Форбс) — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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