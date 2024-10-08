Настя Ивлеева пожаловалась на предательство коллег после голой вечеринки

Блогер Настя Ивлеева призналась, что присоединилась к некой медийной команде после того, как он неё отвернулись бывшие партнёры.
Организатор "голой вечеринки" объяснила, что за время своего вынужденного "творческого отпуска" к ней обращались со словами поддержки и предложениями о сотрудничестве представители проекта СоловьевLive, Кристины Потупчик, Ксения Собчак и другие.
При этом Ивлеева отметила, что люди, с которыми она раньше активно сотрудничала, не проявили никакого интереса к её творческому отпуску.
"Но могли давать местами не очень, на мой взгляд, удачные комментарии СМИ обо мне и моих действиях в этот период. Были исключения. Но лишь исключения", — рассказала звезда в своём Telegram-канале.
Блогер отметила, что нашла себе крутую команду. В скором времени она обещала о ней рассказать.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка».
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