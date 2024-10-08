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Собчак поддержала Ивлееву: участники голой вечеринки никогда больше не позвонили Насте

1:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на жалобы блогера Насти Ивлеевой, от которой отвернулись её коллеги после голой вечеринки.

Собчак поддержала Ивлееву: участники голой вечеринки никогда больше не позвонили Насте
Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Ксения Собчак прокомментировала пост Насти Ивлеевой, в которой блогер назвала её имя в числе тех, кто её поддержал или предлагал сотрудничество. По словам Ивлеевой, к ней обращалась даже команда Владимира Соловьёва.

"Так как я тут, непонятно как, оказалась перечислена рядом в компании Соловьева и других, хочу тоже прокомментировать: я общалась с Настей, чтобы поддержать ее в сложный период", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак отметила, что понимает, какого это, когда люди отворачиваются в сложный период в жизни.

"Знаю по себе как часто люди предают и исчезают из жизни, когда что-то идёт не так. Знаю, что многие участники голой вечеринки никогда больше не позвонили Насте", — рассказала Ксения.

Собчак отметила, что не знает о делах Ивлеевой с Владимиром Соловьёвым и Кристиной Потупчик, но обещала всегда поддержать талантливого блогера.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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