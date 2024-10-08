Лиза Арзамасова примерила образ поэтессы Марины Цветаевой

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Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова перевоплотилась в поэтессу Марину Цветаеву.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков из музея поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой.

Актриса примерила на себе образ гения русской литературы, надев на голову парик и переодевшись в винтажное платье.

Арзамасова попозировала у портрета автора поэмы "Крысолов".

"Мои любимые строчки из Цветаевой: "Христос и Бог! Я жажду чуда"… и Вы похожи на улыбку Вашу"!" — написала Лиза под кадрами.

Она поблагодарила за возможность прикоснуться к прекрасному.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мари́на Ива́новна Цвета́ева ( 26 сентября [8 октября] 1892, Москва, Российская империя — 31 августа 1941, Елабуга, Татарская АССР, СССР) — русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица.



Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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