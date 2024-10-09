Солистка "Rasa" Дарья Шейко заступилась за квадроберов

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солистка группы "Rasa" Дарья Шейко заявила, что к квадроберам следует относиться снисходительно. Об этом пишет "Леди Mail.ru".

Фото: flickr.com by Rusty Clark, CC BY 2.0

По словам певицы, квадробинг является способом самовыражения. Дарья Шейко призвала "понять и простить" представителей субкультуры.

"Вспоминаю свою юность — мы и волосы красили в непонятные цвета, и тоже могли вести себя странно. Нужно понимать, что дети просто так самовыражаются. Мы не знаем, в какой среде растут эти квадроберы, что они смотрят и слушают, какую культуру впитывают, что считают крутым. Поэтому нужно, что называется, "понять и простить" — у них такой возраст", — заявила исполнительница.

Дарья Шейко добавила, что певица Mia Boyka не должна была обращаться к девочке-квадроберу на концерте в Надыме.

"Миа не должна была ту девочку при всех отчитывать, при полном зале высказывать своё мнение. Если бы она хотела это сделать, то должна была выступить в соцсетях, и обращаться не к кому-то персонально, а поделиться мыслями о движении квадроберов в целом", — сообщила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что гонорар Mia Boyka упал после скандала с квадробершей.

Уточнения

RASA — музыкальный дуэт, состоящий из супругов Виктора Поплеева и Дарьи Шейко, основанный в ноябре 2017 года.



Мари́я Никола́евна Бо́йко, более известна как Mia Boyka — российская певица, телеведущая, киноактриса.



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