Сын Яны Рудковской рассказал о вере в Бога: я перекрестился — у нас сразу первое место

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша Плющенко объяснил, почему он верит в Бога.

Фото: https://vk.com/alexplushenko by ВК-аккаунт Александр Плющенко is licensed under public doman

Яна Рудковская похвасталась тем, что её старший сын Александр верит в Бога также, как и его родители. Продюсер заверила, что не навязывает своему сыну религиозное мировоззрение.

11-летний мальчик подтвердил слова матери. Он признался, что молится Господу по ночам. Ребёнок уверен, что всё делает правильно.

Молитва для мальчика обязательна перед выходом на лёд. Саша находит подтверждение того, что Бог откликается на его просьбы.

"Я вот перекрестился под последний стан — у нас сразу первое место и никаких падений, степ-аутов, две ноги. Всё чисто, чистый прокат и всё", — рассказала Александр в интервью YouTube-каналу KENG TV.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004),



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