Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один из крупнейших производителей яиц предупредил о росте цен
Равноценный размен: на Украине опасаются, что Трамп выберет Израиль
Харьков под обстрелом: взрыв на фоне воздушной тревоги
Как сделать модный «гранатовый» макияж
Больным детям приходится ждать врачей на улице в Нижнекамске
Жертвы обстрела Горловки: мирный житель погиб при атаке ВСУ
Угроза миру: Пушков оценил назначение Столтенберга на пост предсдателя Мюнхенской конференции
Тропические соседи: можно ли вырастить антуриум и орхидею вместе?
Аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений, задержавших десятки рейсов

Сын Яны Рудковской рассказал о вере в Бога: я перекрестился — у нас сразу первое место

0:55
Шоу-бизнес

Наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша Плющенко объяснил, почему он верит в Бога.

Сын Яны Рудковской рассказал о вере в Бога: я перекрестился — у нас сразу первое место
Фото: https://vk.com/alexplushenko by ВК-аккаунт Александр Плющенко is licensed under public doman

Яна Рудковская похвасталась тем, что её старший сын Александр верит в Бога также, как и его родители. Продюсер заверила, что не навязывает своему сыну религиозное мировоззрение.

11-летний мальчик подтвердил слова матери. Он признался, что молится Господу по ночам. Ребёнок уверен, что всё делает правильно.

Молитва для мальчика обязательна перед выходом на лёд. Саша находит подтверждение того, что Бог откликается на его просьбы.

"Я вот перекрестился под последний стан — у нас сразу первое место и никаких падений, степ-аутов, две ноги. Всё чисто, чистый прокат и всё", — рассказала Александр в интервью YouTube-каналу KENG TV.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004),

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ржавчина на грушах: что делать, чтобы защитить сад
Садоводство, цветоводство
Ржавчина на грушах: что делать, чтобы защитить сад Аудио 
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Еда и рецепты
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат Аудио 
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны
Военные новости
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Полезно ли спать с домашними животными
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Последние материалы
Исследование учёных: спорт улучшает умственные способности
Дым над городом: мощный израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута
Сын Яны Рудковской рассказал о вере в Бога: я перекрестился — у нас сразу первое место
Вице-спикер Госдумы призывает пересмотреть блокировку Discord, опасаясь всеобщего перехода на VPN
За стол переговоров: в Турции считают, что Западу необходимо договориться с Путиным
Пожар в самарском концертном зале: площадь возгорания 50 кв. м
Рецепт капустной запеканки для диетического питания
Вирусологи оценили риски заражения вирусом Марбург для военных в зоне СВО
Из НАТО под суд: француз готовит иск против Столтенберга
Спорт для всей семьи: как вовлечь детей в активность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.