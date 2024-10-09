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Развод Муцениеце и Прилучного может иметь плохие последствия для их детей — психолог

1:26
Шоу-бизнес

Дети актёров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного могут отдалиться от родителей из-за развода. Такое мнение выразила изданию "NEWS.ru" детский психолог Елизавета Филоненко.

Развод Муцениеце и Прилучного может иметь плохие последствия для их детей — психолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По её словам, для благополучия ребёнку необходимы оба родителя.

"Если один родитель настраивает ребёнка против другого, то это приведёт к тому, что ребёнок начнёт враждебно относиться к одному из родителей. Это будет чревато разрывом связи со вторым родителем. Для благополучия ребёнку нужны оба родителя, каждого из которых он считает, по крайней мере, нормальным. Отдаляясь от одного из родителей, ребёнок начинает себя чувствовать предателем, теряет контакт с ним", — объяснила специалист.

Елизавета Филоненко добавила, что в будущем у детей такой разлад способен привести к проблемам с созданием семьи.

"В далёкой перспективе [разлад — ред.] может привести к тому, что у человека будут проблемы с заключением брака. Либо это может привести к тому, что сегодняшний ребёнок, а завтрашний взрослый постоянно будет находить именно таких людей и такие отношения, которые постоянно воспроизводят болезненный разрыв", — заключила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что юрист оценил шансы Агаты Муцениеце выиграть суд у Павла Прилучного об опеке над детьми.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце актриса театра и кино, телеведущая.

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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