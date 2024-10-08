Жена Павла Прилучного намекнула на новую беременность: рассказала секрет сестре

Супруга актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян заинтриговала подписчиков, намекнув на свою беременность.
Зепюр Брутян опубликовала в "Инстаграме"* загадочный пост. Актриса на видео идёт с букетом цветов. Кадры сопровождаются намёком на интересное положение.
"Я рассказала секрет сестре и попросила маме не говорить. Она рассказала маме и попросила не говорить мне. Мама позвонила мне, сказала, что знает и попросила не говорить сестре", — написала Зепюр.
Подписчики тут же решили, что речь идёт о новой беременности жены Павла Прилучного.
"У меня возникла мысль, что вы ждёте ребёнка";
"Маленькую принцессу, такую же кучерявенькую";
"Будет дочка";
"Беременность", — писали фолловеры под постом звезды.
Ранее экс-супруга Прилучного актриса Агата Муцениеце пожаловалась на то, что сын Тимофей пожелал жить с отцом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
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