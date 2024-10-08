Жена Павла Прилучного намекнула на новую беременность: рассказала секрет сестре

Супруга актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян заинтриговала подписчиков, намекнув на свою беременность.

Фото: https://www.instagram.com/zepyur_brutyan by Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman

Зепюр Брутян опубликовала в "Инстаграме"* загадочный пост. Актриса на видео идёт с букетом цветов. Кадры сопровождаются намёком на интересное положение.

"Я рассказала секрет сестре и попросила маме не говорить. Она рассказала маме и попросила не говорить мне. Мама позвонила мне, сказала, что знает и попросила не говорить сестре", — написала Зепюр.

Подписчики тут же решили, что речь идёт о новой беременности жены Павла Прилучного.

"У меня возникла мысль, что вы ждёте ребёнка"; "Маленькую принцессу, такую же кучерявенькую"; "Будет дочка"; "Беременность", — писали фолловеры под постом звезды.

Ранее экс-супруга Прилучного актриса Агата Муцениеце пожаловалась на то, что сын Тимофей пожелал жить с отцом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



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