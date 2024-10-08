Поргина рассказала, как она живёт после смерти Караченцова: безумно грущу по Коле

Актриса Людмила Поргина призналась, что до сих пор не может смириться со смертью мужа, актёра Николая Караченцова.
В 2024 году исполняется шесть лет со дня кончины народного артиста РСФСР Николая Караченцова.
Ранее сообщалось, что Людмила Поргина влюбилась в Николая Караченцова с первого взгляда.
75-летняя вдова выдающегося артиста Людмила Поргина отметила, что без супруга её жизнь лишилась смысла.
"Безумно грущу по Коле: каждый день уговариваю себя, что нужно жить дальше. Постоянно хожу в церковь, молюсь… Без него мне очень плохо. Как будто яркое освящение выключили", — цитирует слова артистки URA.RU.
Летом Людмила Андреевна отдыхала в Болгарии, где у неё есть недвижимость, приобретённая ещё при жизни Караченцова. В Болгарии женщина вела, по её словам, активный образ жизни — много плавала и гуляла.
Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).
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