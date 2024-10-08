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Юрист оценил шансы Муцениеце выиграть суд у Прилучного об опеке над детьми

1:54
Шоу-бизнес

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв объяснил, есть ли шансы у актрисы Агаты Муцениеце добиться опеки над сыном Тимофеем, который хочет жить с отцом.

Юрист оценил шансы Муцениеце выиграть суд у Прилучного об опеке над детьми
Фото: https://www.instagram.com/agataagata by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public doman

Актриса Агата Муцениеце уже почти отчаялась выиграть суд у бывшего мужа Павла Прилучного, так как её 11-летний сын Тимофей заявил, что предпочитает остаться жить у отца.

Юрист Василий Воробьев отметил, что суд учитывает мнение ребёнка с 12 лет.

"Обычно в такой ситуации смотрят на то, насколько действительно ребёнок искренне сам решил и хочет, и насколько, в принципе, проживание с тем или иным родителем отвечает его интересам. В случае если ребенок действительно говорит, что он хочет, назначается судебная экспертиза, судебно-педагогическая, и там выясняется, подговорили ли ребёнка, может быть, отец сказал, что я тебе машину куплю", — цитирует слова специалиста Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что для установления искренности желания ребёнка жить с одним из родителей проводятся специальные экспертизы.

"Для того, чтобы избежать именно таких моментов, чтобы установить, является ли это желание искренним и не является ли оно внушенным отцом. Тогда в этой ситуации ребёнка действительно могут оставить с матерью. Но здесь, конечно, факторов много. И эти вопросы, конечно, ответят в первую очередь эксперты", — объяснил юрист.

Воробьёв объяснил, что ребёнка могут оставить с матерью, даже вопреки желанию мальчика.

"Здесь факторов много. Органы опеки тоже влияют. Потому что они своё заключение дают. И органы опеки обязаны пообщаться с ребёнком, опросить в суде ребёнка", — объяснил специалист.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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