Юрий Лоза раскритиковал качество современных арбузов: никуда не годятся

Певец Юрий Лоза заявил, что в России невозможно купить качественный сахарный арбуз.
Юрий Лоза считает, что внукам не суждено испробовать настоящего сахарного арбуза.
Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что сделал последнюю попытку отыскать арбуз, который напомнил бы ему вкус детства. Он отметил, что выбрал красивый звонкий арбуз с засохшим хвостиком, но выбросил его, так как он оказался несъедобным.
"За весь сезон лишь один попался более-менее съедобным, остальные никуда не годились. Все вроде красные, но абсолютно не сладкие и с крупными белыми или жёлтыми прожилками", — написал артист в своём ВК-аккаунте.
Лоза предположил, что сельхозпроизводители напичкали почву удобрениями так, что нормальной земли нигде уже нельзя отыскать.
"А значит, и про арбузы следует забыть раз и навсегда, если, не враг своему здоровью", — выразил своё мнение певец.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.
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