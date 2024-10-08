Сергей Жуков трогательно поздравил жену с днём рождения: моя вселенная

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков посвятил жене Регине Бурд стихотворное признание в любви.
Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* видео с романтичным танцем с супругой Региной Бурд.
Певец сочинил для супруги трогательные строки в честь её дня рождения.
"С днём рождения, моя вселенная! Я хочу перелюбить тебя заново… Я хочу перепрожить с тобой каждое мгновение снова и снова", — написал артист под кадрами с женой.
Лидер группы "Руки вверх!" заявил, что хочет, чтобы жена родила ему ещё "много волшебных и сказочных деток".
Ранее Сергей Жуков обратился к 10-летнему наследнику Мирону в день рождения мальчика.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».
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