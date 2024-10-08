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Сергей Жуков трогательно поздравил жену с днём рождения: моя вселенная

0:54
Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков посвятил жене Регине Бурд стихотворное признание в любви.

Сергей Жуков трогательно поздравил жену с днём рождения: моя вселенная
Фото: https://vk.com/sergeyzhukov.official by ВК-аккаунт Сергея Жукова is licensed under public doman

Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* видео с романтичным танцем с супругой Региной Бурд.

Певец сочинил для супруги трогательные строки в честь её дня рождения.

"С днём рождения, моя вселенная! Я хочу перелюбить тебя заново… Я хочу перепрожить с тобой каждое мгновение снова и снова", — написал артист под кадрами с женой.

Лидер группы "Руки вверх!" заявил, что хочет, чтобы жена родила ему ещё "много волшебных и сказочных деток".

Ранее Сергей Жуков обратился к 10-летнему наследнику Мирону в день рождения мальчика.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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