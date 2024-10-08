ФНС заморозила счета компании Аниты Цой по выпуску домашних солений

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Счета компании "Фудстар", принадлежащей известной певице Аните Цой, были заблокированы Федеральной налоговой службой из-за несвоевременной подачи налоговой декларации.

Фото: thebestphotos.ru by Виктория Тихонова, CC BY-SA 3.0

ООО "Фудстар" было открыто Анитой Цой в апреле. А недавно продукция компании получила рекламу от Наташи Королёвой, что способствовало росту популярности проекта.

Компания специализируется на производстве эксклюзивных домашних заготовок, созданных по авторским рецептам, которые позиционируются как товар премиум-класса. Цены — в диапазоне от 590 рублей за банку варенья до 950 рублей за корейское национальное блюдо кимчи.

Уточнения

Анита Сергеевна Цой — российская певица, композитор, телеведущая и филантроп корейского происхождения; народная артистка Российской Федерации (2021).





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