Счета компании "Фудстар", принадлежащей известной певице Аните Цой, были заблокированы Федеральной налоговой службой из-за несвоевременной подачи налоговой декларации.
ООО "Фудстар" было открыто Анитой Цой в апреле. А недавно продукция компании получила рекламу от Наташи Королёвой, что способствовало росту популярности проекта.
Компания специализируется на производстве эксклюзивных домашних заготовок, созданных по авторским рецептам, которые позиционируются как товар премиум-класса. Цены — в диапазоне от 590 рублей за банку варенья до 950 рублей за корейское национальное блюдо кимчи.
Анита Сергеевна Цой — российская певица, композитор, телеведущая и филантроп корейского происхождения; народная артистка Российской Федерации (2021).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.