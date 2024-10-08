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Новые папики или типаж мужчин Dad Bod? Кто из звёзд соответствует модному тренду

1:31
Шоу-бизнес

В наше время на смену идеалам "горячих парней-грызунов" и "фруктовых мальчиков" приходят новые эталоны мужской красоты. В социальных сетях появился термин "Dad Bod", который описывает мужчин с "папиным телом".

Новые папики или типаж мужчин Dad Bod? Кто из звёзд соответствует модному тренду
Фото: YouTube канал Oscars by Скриншот видео YouTube канала Oscars, PDM

Этих парней нельзя назвать толстыми или неопрятными. Они следят за собой, но не стремятся к совершенству. Даже небольшой животик не вызывает у них беспокойства.

По мнению психологов, девушки тянутся к Dad Bod, потому что ищут партнёра, с которым будет комфортно и уютно. В то время как "идеальные" парни с атлетическим телосложением придирчивы к фигуре своей спутницы, более агрессивны и склонны к изменам.

Специалисты также пришли к выводу, что Dad Bod будут отличными отцами. Не случайно эту категорию парней сравнивают с семейными мужчинами, которые весят в среднем на полтора килограмма больше, чем неженатые. Психологи предполагают, что такой папа, вероятно, будет баловать ребёнка и уделять ему больше времени.

Среди зарубежных звёзд которые соответствуют характеристикам Dad Bod можно выделить Леонардо ДиКаприо, Бена Аффлека, Джонни Деппа, Киану Ривза и Венсана Касселя.

Среди российских знаменитостей тоже немало примеров Dad Bod. К ним можно отнести Фёдора Бондарчука, Евгения Цыганова, Владимира Машкова и Константина Хабенского.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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