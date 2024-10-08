Алла Пугачёва поздравила с днём рождения дочку Игоря Николаева: привет от моих ангелов

Певица Алла Пугачёва передала привет 9-летней дочке Игоря Николаева Веронике от Лизы и Гарри.
Супруга Игоря Николаева разместила в "Инстаграме"* фото дочки Вероники, которая празднует свой девятый день рождения.
"С днём рождения, доченька", — написала певица Юлия Проскурякова под кадрами.
Под постом отметилась певица Алла Пугачёва.
"Дай Бог ей счастья! Привет ей от моих Ангелов", — написала народная артистка СССР.
Ранее Игорь Николаев опубликовал фото со златокудрой наследницей в честь дня рождения девочки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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