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Для лучшего только лучшее. Сумки за сотни тысяч, золото и новый iPhone для Прилучного

Шоу-бизнес

Поклонницы Павла Прилучного создали в социальных сетях фанатские сообщества, в которых состоит больше ста тысяч человек. Попасть в них довольно сложно, потому что доступ к ним ограничен после суда, и администраторы принимают туда только тщательно изучив заявки.

Для лучшего только лучшее. Сумки за сотни тысяч, золото и новый iPhone для Прилучного
Фото: YouTube канал Звёзды В Теме by Скриншот видео YouTube канала Звёзды В Теме, PDM

Самые активные участницы фангрупп не только пишут стихи и рисуют портреты Павла, но также собирают деньги и копят на дорогие подарки для артиста. В день рождения Павла Прилучного поклонницы однажды подарили ему несколько сумок от Louis Vuitton и браслет с камнями. А год назад — новый iPhone 15 Pro Max и наушники.

Не забывают и о детях артиста. В прошлом году дочери Павла Мие подарили платье, золотые серьги, набор для создания украшений и сладости. Судя по всему, все члены семьи Прилучного получают подарки от его поклонниц. В комментариях женщины рассказывают, как они счастливы вот так опосредованно прикоснуться к предмету своего обожания. Они договариваются о новых сборах и выбирают всё более дорогие подарки.

"Для лучшего только лучшее!", "Как приятно радовать", "Подарки суперские получились! Удачи и всего самого хорошего", "Такому мужчине и подарки соответствующие", — пишут в комментариях фанатки.

Сам Павел весьма доволен таким вниманием. Он не отказывается от подношений и публикует снимки с подарками.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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