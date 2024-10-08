Игорь Николаев показал златокудрую дочку Веронику в день рождения девочки

Певец и композитор Игорь Николаев поделился фотографией с дочкой Вероникой в честь дня рождения девочки.

Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music by Инстаграм Игоря Николаева is licensed under public doman

Игорь Николаев опубликовал в "Инстаграме"* фото с дочкой Вероникой. На фото артист запечатлён с очаровательной златокудрой девочкой от певицы Юлии Проскуряковой.

"Вероничка! 9!" — кратко подписал фото певец, сопроводив комментарий смайликами в виде клавиш фортепиано, тортом и красным сердечком.

К поздравлениям присоединились коллеги Николаева по шоу-бизнесу.

"Поздравляем с принцессой", — написал певец Денис Клявер. "Поздравляю доченьку! Обязательно будет счастливой и радовать Вас", — отметила продюсер Яна Рудковская. "Много радости, музыки, любви и везения Веронике", — пожелал певец Марк Тишман.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).



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