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Алёна Водонаева раскритиковала манеру одеваться блогера Николая Соболева

0:56
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева отчитала блогера Николая Соболева за внешний вид после того, как тот высмеял стиль Павла Дурова.

Алёна Водонаева раскритиковала манеру одеваться блогера Николая Соболева
Фото: https://vk.com/sobolevbro by ВК-аккаунт Николая Соболева is licensed under public doman

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент интервью блогера Николая Соболева, в котором звезда Интернета пренебрежительно отзывается о манере одеваться основателя Telegram Павла Дурова.

Соболев заявил, что у Дурова есть средства для того, чтобы одеваться стильно, но при этом он одевается как "герой пацанских пабликов". Отметил он и то, что Дуров в соцсетях выглядит иначе, чем на кадрах, которые сняли папарацци.

Водонаева обратила внимание на стиль самого Соболева.

"Николай, перестаньте носить обтягивающие шорты (и вообще не ходите с голыми ногами на интервью), а уже потом обсуждайте стиль Дурова", — написала под видео звезда "Дома-2".

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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