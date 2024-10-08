Муцениеце пожалела о тяжбе с Прилучным за алименты из-за ухода сына к отцу: Тима с нами не общается

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Актриса Агата Муцениеце объяснила, что её сын Тимофей от Павла Прилучного сам хочет жить с отцом.

Фото: https://vk.com/agata_muceniece by ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman

Звезда сериала "Закрытая школа" рассказала, что Прилучный забрал сына Тимофея еще в последний месяц лета. Мальчик посещал мать только 1 раз за всё время.

Агата Муцениеце призналась, что опасается навредить психике ребёнка, устраивая судебные тяжбы с бывшим мужем.

"Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое", — объяснила актриса.

Агата отметила, что надеется на "подвижную психику" сына и не исключает, что мальчик изменит своё решение. Ради того, чтобы уберечь наследника от стресса, она готова даже проиграть суд.

Муцениеце отметила, что тысячу раз пожалела, что началу судебные тяжбы с Прилучным за алименты.

"Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией!" — рассказала звезда.

Агата отметила, что не будет препятствовать тому, чтобы её дочка Мия провела каникулы у отца.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



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