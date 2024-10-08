Виктория Дайнеко рассекретила имя дочери, которую 9 лет скрывала от публики

Выпускница "Фабрики звёзд" Виктория Дайнеко объяснила, почему 9 лет оберегала дочь от публичности.
Виктория Дайнеко рассекретила имя своей дочери. Певица не публикует фотографии с наследницей и держала в тайне даже имя девочки.
Звезда призналась, что иногда ей не терпелось похвастаться дочерью перед поклонниками, однако она ждала, пока девочка подрастёт.
Дайнеко уверена, что её наследница сама должна принять решение о том, хочет ли она быть в центре внимания публики. Девочка, которая в этом году пошла в третий класс, как оказалось, не против того, чтобы заявить о себе.
Исполнительница хита "Я просто сразу от тебя уйду" в интервью певице Наталье Подольской рассказала, что её дочь зовут Елизавета.
Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса. Победительница «Фабрики звёзд-5» (2004) и «Фабрики звёзд. Возвращение» (2011). Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.