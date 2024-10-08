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Виктория Дайнеко рассекретила имя дочери, которую 9 лет скрывала от публики

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Шоу-бизнес

Выпускница "Фабрики звёзд" Виктория Дайнеко объяснила, почему 9 лет оберегала дочь от публичности.

Виктория Дайнеко рассекретила имя дочери, которую 9 лет скрывала от публики
Фото: https://vk.com/victoriadaineko by ВК-аккаунт Виктории Дайнеко is licensed under public doman

Виктория Дайнеко рассекретила имя своей дочери. Певица не публикует фотографии с наследницей и держала в тайне даже имя девочки.

Звезда призналась, что иногда ей не терпелось похвастаться дочерью перед поклонниками, однако она ждала, пока девочка подрастёт.

Дайнеко уверена, что её наследница сама должна принять решение о том, хочет ли она быть в центре внимания публики. Девочка, которая в этом году пошла в третий класс, как оказалось, не против того, чтобы заявить о себе.

Исполнительница хита "Я просто сразу от тебя уйду" в интервью певице Наталье Подольской рассказала, что её дочь зовут Елизавета.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса. Победительница «Фабрики звёзд-5» (2004) и «Фабрики звёзд. Возвращение» (2011). Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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