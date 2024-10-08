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Киркорову запретили водить машину. 92-летний отец поп-короля нуждается в посторонней помощи

1:21
Шоу-бизнес

Бедросу Киркорову, 92-летнему отцу известного поп-короля, запретили водить машину. Он принимает препараты, побочным эффектом которых является ухудшение внимания, что делает вождение и другие виды деятельности, требующие концентрации, опасными.

Киркорову запретили водить машину. 92-летний отец поп-короля нуждается в посторонней помощи
Фото: YouTube канал Интересный Орешек by Скриншот видео YouTube канала Интересный Орешек, PDM

Сейчас Бедрос Филиппович нуждается в постоянном уходе и посторонней помощи. За его состоянием наблюдают специалисты: кардиолог, невролог, психиатр и другие врачи. Они рекомендовали ему следить за показателями здоровья и пройти курс реабилитации.

Запрет на вождение может стать серьёзным испытанием для Киркорова-старшего, привыкшего к самостоятельному вождению, причём не безопасному. Ранее ему уже грозило наказание в виде 15 суток ареста за неоплаченные штрафы ГИБДД, которые были получены за нарушение правил дорожного движения.

В августе отец Филиппа Киркорова оказался в кардиологической реанимации в тяжёлом состоянии. У него диагностировали сердечную недостаточность и ишемическую болезнь, которые осложнились отёком лёгких, скоплением жидкости в них и пневмонией. Обследования также выявили заболевание головного мозга, сопровождающееся когнитивными нарушениями.

Уточнения

Бедро́с Пилибос Кирко́ров (род. 2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство) — болгарский, советский и российский эстрадный певец.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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