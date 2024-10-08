Певица Натали использовала древнюю практику для исцеления после кончины мужа

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Натали призналась, что применяла старинную гавайскую практику "хоопонопоно" для облегчения своего состояния после смерти супруга. Об этом она сообщила изданию "NEWS.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, CC BY-SA 4.0

По словам исполнительницы, практику советуют психологи и психосомотологи. Натали уточнила, что метод помогает исцелиться, отпустить прошлое и начать двигаться в будущее.

"Одна из тех, которые использую я, называется "хоопонопоно". Древняя гавайская практика, её советуют психологи, психосомотологи. Считается, что вибрации помогают исцелиться, отпустить прошлое и сделать шаг в будущее. Вначале во мне была только тишина. А потом получилось песню написать. И сняли клип, выложила его на все доступные интернет-площадки. Тоже хороший способ выхода из таких ситуаций, просто подпеванием. Подходит и для тех, кто потерял близкого человека, и после разводов", — рассказала исполнительница песни "Ветер с моря дул".

Напомним, что Натали была замужем за музыкальным продюсером Александром Рудиным до 2023-го. Пара прожила вместе 32 года.

Уточнения

Ната́лья Анато́льевна Ру́дина, более известная как Натали́, — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса, телеведущая.



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