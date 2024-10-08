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Певица Натали использовала древнюю практику для исцеления после кончины мужа

1:16
Шоу-бизнес

Певица Натали призналась, что применяла старинную гавайскую практику "хоопонопоно" для облегчения своего состояния после смерти супруга. Об этом она сообщила изданию "NEWS.ru".

Певица Натали использовала древнюю практику для исцеления после кончины мужа
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, CC BY-SA 4.0

По словам исполнительницы, практику советуют психологи и психосомотологи. Натали уточнила, что метод помогает исцелиться, отпустить прошлое и начать двигаться в будущее.

"Одна из тех, которые использую я, называется "хоопонопоно". Древняя гавайская практика, её советуют психологи, психосомотологи. Считается, что вибрации помогают исцелиться, отпустить прошлое и сделать шаг в будущее. Вначале во мне была только тишина. А потом получилось песню написать. И сняли клип, выложила его на все доступные интернет-площадки. Тоже хороший способ выхода из таких ситуаций, просто подпеванием. Подходит и для тех, кто потерял близкого человека, и после разводов", — рассказала исполнительница песни "Ветер с моря дул".

Напомним, что Натали была замужем за музыкальным продюсером Александром Рудиным до 2023-го. Пара прожила вместе 32 года.

Уточнения

Ната́лья Анато́льевна Ру́дина, более известная как Натали́, — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса, телеведущая.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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