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Футболист Дзюба запрещает жене вести соцсети

0:46
Шоу-бизнес

Футболист Артём Дзюба запрещает своей супруге Кристине вести социальные сети. Во время шоу "Натальная карта" он заявил, что публикация фотографий в Сети является "дичью".

Футболист Дзюба запрещает жене вести соцсети
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Артёма Дзюбы, в размещении снимков в соцсетях нет необходимости. 

"По мне, это вообще какая-то ерунда полная. Какая необходимость показывать себя миру, ты для кого стараешься? Какая цель вот в этом? Выставлять попу, грудь или ещё что-то для какой-то там самооценки — это вообще дичь", — заявил он.

Футболист подчеркнул, что счастье любит тишину.

Ранее Pravda.Ru писала, что астролог предупредила Артёма Дзюбу о возможной обиде со стороны Валерия Карпина.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988, Москва) — российский футболист, нападающий "Акрона".

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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