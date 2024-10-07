Скончалась 91-летняя мать певицы Уитни Хьюстон

Ушла из жизни мама знаменитой американской певицы Уитни Хьюстон.
Как сообщает издание Associated Press, умерла мать Уитни Хьюстон Сисси. Женщине был 91 год, она страдала болезнью Альцгеймера.
Сисси Хьюстон была знаменитой исполнительницей в 1960-х годах. Звезда выступала дуэтом с Элвисом Пресли, Джимми Хендриксом и другими музыкальными величинами. За свою певческую карьеру Сисси дважды становилась обладательницей премии "Грэмми".
В 1963 году у певицы появилась на свет дочь Уитни Хьюстон, ставшая популярной американской певицей.
Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году. Официальная версия смерти — утопление в ванной, спровоцированное проблемами с сердцем.
Уи́тни Эли́забет Хью́стон (англ. Whitney Elizabeth Houston; 9 августа 1963, Ньюарк, Нью-Джерси, США — 11 февраля 2012, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки.
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