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Скончалась 91-летняя мать певицы Уитни Хьюстон

0:54
Шоу-бизнес

Ушла из жизни мама знаменитой американской певицы Уитни Хьюстон.

Скончалась 91-летняя мать певицы Уитни Хьюстон
Фото: commons.wikimedia by Devilal, CC BY-SA 3.0

Как сообщает издание Associated Press, умерла мать Уитни Хьюстон Сисси. Женщине был 91 год, она страдала болезнью Альцгеймера.

Сисси Хьюстон была знаменитой исполнительницей в 1960-х годах. Звезда выступала дуэтом с Элвисом Пресли, Джимми Хендриксом и другими музыкальными величинами. За свою певческую карьеру Сисси дважды становилась обладательницей премии "Грэмми".

В 1963 году у певицы появилась на свет дочь Уитни Хьюстон, ставшая популярной американской певицей.

Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году. Официальная версия смерти — утопление в ванной, спровоцированное проблемами с сердцем.

Уточнения

Уи́тни Эли́забет Хью́стон (англ. Whitney Elizabeth Houston; 9 августа 1963, Ньюарк, Нью-Джерси, США — 11 февраля 2012, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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