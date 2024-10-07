Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор по дизайну социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев возмущён тем, как оформили новые московские светофоры.

Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman

Артемий Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором запечатлён светофор в Москве с новым необычным дизайном.

Дизайнеру крайне не понравилось, как выглядят автоматические регуляторы пешеходного движения в столице. Он отметил, что хороший дизайн стоит не дороже, чем "плохой" (Лебедев выразился матом).

"В Москве стали устанавливать светофоры, за которые стыдно перед человечеством, хоть основаны они на изначально хорошей идее", — написал под кадрами Артемий.

Подписчики пошутили, что у человечков в новых светофорах должны быть синие волосы, как и у самого Лебедева.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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