Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством

Директор по дизайну социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев возмущён тем, как оформили новые московские светофоры.
Артемий Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором запечатлён светофор в Москве с новым необычным дизайном.
Дизайнеру крайне не понравилось, как выглядят автоматические регуляторы пешеходного движения в столице. Он отметил, что хороший дизайн стоит не дороже, чем "плохой" (Лебедев выразился матом).
"В Москве стали устанавливать светофоры, за которые стыдно перед человечеством, хоть основаны они на изначально хорошей идее", — написал под кадрами Артемий.
Подписчики пошутили, что у человечков в новых светофорах должны быть синие волосы, как и у самого Лебедева.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.