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Собчак прокомментировала слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори

0:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на новость о разрыве американского рэпера Канье Уэста с женой Бьянкой Цензори.

Собчак прокомментировала слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори
Фото: https://www.instagram.com/ye by Инстаграм Канье Уэста is licensed under public doman

Как сообщает онлайн-таблоид TMZ, Канье Уэст официально разводится с супругой Бьянкой Цензори. Модель улетела к родне на Австралийский континент, а рэпер поехал в Токио.

Причина разрыва звёздной парочки не называется.

"Спустя более чем двух лет брака, появляются слухи о разводе Йе и Бьянки. Год семьи продолжается, хотя я бы не доверяла сплетням TMZ", — написала Ксения Собчак в личном Telegram-канале.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева поиронизировала над бумов разводов в год семьи. 

Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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