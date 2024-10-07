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Лера Кудрявцева показала кадры с крещения сына Кати Гордон

Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева стала крёстной для младшего сына юриста Екатерины Гордон.

Лера Кудрявцева показала кадры с крещения сына Кати Гордон
Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале кадры с крещения очаровательного малыша, сына Кати Гордон.

Звезда ТВ стала крёстной матерью, а роль крёстного отца доверили президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву.

"Мы с Умаром крестили Катиного сынишку. Хороший кум у меня, добрый и щедрый. Горжусь", — написала Кудрявцева под фотографиями.

У Екатерины Гордон трое сыновей: Даниил (2012 года рождения), Серафим (2017 года рождения) и третий сын по имени Теодор, который родился зимой 2022 года.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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