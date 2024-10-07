Юрист-международник высказался о причинах PR-активности Павла Дурова

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист-международник, член коллегии адвокатов штата Нью-Йорк Валерий Ванин объяснил, сможет ли история с потерей ребёнка помочь Павлу Дурову в его деле.

Фото: https://t.me/durov by Телеграм-канал Павла Дурова is licensed under public doman

Юрист рассказал, что никакие гуманитарные моменты (будь то здоровье самого Дурова, здоровье его близких или здоровье его детей) в его деле не будут иметь значения, так как мера пресечения основателю Telegram выбрана довольно мягкая. Ему лишь запретили покидать территорию Франции.

"Никаких арестов на его активы и так далее не предприняты. У него есть возможность заботиться о своем здоровье, о здоровье своих близких по высшим медицинским стандартам", — цитирует слова специалиста Pravda.Ru.

Он отметил, что гражданская жена Дурова не привлекалась в качестве подозреваемой.

Валерий Ванин считает PR-активность Павла Дурова не очень профессиональной.

"PR-служба Дурова, которая, очевидно, у него есть, в ней есть глобальные недоработки, очень серьёзные недоработки. И вот эти недоработки они сейчас исправляют доступными их пониманию методами. И отсюда идут вот эти мемы, что там и дочка ему помогала создавать Telegram", — выразил своё мнение юрист.

Эксперт отметил, что на "неуклюжие" публикации основателя Telegram обратили внимание.

"Тем не менее, эти публикации никак не связаны с его делом, потому что в дело судьям представлены и будут представлены всякие документы, доказательства. И публикации в газетах на судей влияют в последнюю очередь", — объяснил специалист.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





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