Дима Билан заявил, что не берёт в руки подарки от поклонников

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дима Билан объяснил, почему опасается лично принимать подарки от фанатов.

Фото: https://vk.com/bilandima_official by ВК-аккаунт Димы Билана is licensed under public doman

Победитель "Евровидения" рассказал, что не берёт в руки подарки от незнакомых поклонников, так как боится, что на него наведут порчу через переданные предметы.

Он признался, что дружит с финалистом шоу "Битва экстрасенсов" Владом Череватым.

"Коротко о жизни артиста и работе с огромным количеством человеческих энергий. А на концерте они бывают совершенно разные. В ком-то я вижу радость и счастье, а в ком-то — отчаяние или печаль", — рассказал артист.

Билан отметил, что существуют некие правила о том, как принимать подарки, чтобы преобразовывать в добро всё, что к нему попадает.

Ранее Дима Билан рассказал о своих фобиях.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, РСФСР, СССР)— российский певец, автор песен и киноактёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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