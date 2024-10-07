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Водонаева прокомментировала странные игры Бородиной и Сердюкова с избиением

0:46
Шоу-бизнес

Алёну Водонаеву удивили необычные игры Ксении Бородиной и её возлюбленного Николая Сердюкова.

Водонаева прокомментировала странные игры Бородиной и Сердюкова с избиением
Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором Ксения Бородина и Николай Сердюков лупят друг друга лавашом по лицу.

Коллега Бородиной по телестройке была очень озадачена такими странными играми.

"Что здесь, черт возьми, происходит?" — написала под кадрами Водонаева.

Ранее подписчики Бородиной упрекнули звезду реалити-шоу "Последний герой" Николая Сердюкова в том, что он с силой ударил Ксению плоским блином по лицу. Они предположили, что бойфренд телеведущей давно хотел отвесить невесте леща.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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