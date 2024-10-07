Блогерша Валя Карнавал устроила истерику на ледниковом шоу: это страшно

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Блогерша Валя Карнавал стала участницей нового сезона известного телепроекта "Ледниковый период". Как сообщает StarHit, после первого проката девушка не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Она призналась, что всё происходящее на льду вызывает у неё страх и волнение.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Вали Карнавал в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

За кулисами её поддерживали мама и певец Алексей Воробьёв, который 12 лет назад одержал победу в аналогичном проекте вместе с фигуристкой Татьяной Навкой. Музыкант поцеловал блогершу в щёку и обнял, заверив, что она молодец.

Валя Карнавал вышла на лёд в скромном платье с воротничком, а её волосы были собраны в пучок. Однако пока сюжет её номера остаётся тайной.

"Ледниковый период" вернулся на экраны спустя два года. Новой ведущей проекта стала фигуристка Евгения Медведева, заменившая Алину Загитову. Её партнёром будет Алексей Ягудин. Также известно, что место постоянного члена жюри займёт Роман Костомаров.

Ранее сообщалось, что дочь Любови Успенской нашлась и вернулась в Россию.

Уточнения

Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова (род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону), более известная как Karna.val или Ва́ля Карнава́л — российский видеоблогер, тиктокер, певица и актриса.





«Леднико́вый пери́од» — российское еженедельное спортивно-развлекательное телевизионное ледовое шоу оригинального производства «Первого канала», с перерывами транслирующееся с 2007 года.



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