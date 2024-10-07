Самбурская удалила видео с предложением руки и сердца: свадьбы не будет

Из соцсетей актрисы Настасьи Самбурской исчезло видео, на котором возлюбленный делает ей предложение.
Звезда сериала "Универ" около месяца назад сообщала, что её бойфренд сделал ей предложение прямо на съёмочной площадке. Самбурская заранее подозревала о таком сюрпризе. Она похвасталась помолвочным кольцом.
Поклонники актрисы с нетерпением ждали свадебного торжества, однако стали уже подозревать, что свадьбы не будет, так как из соцсетей Настасьи Самбурской исчезло то самое сокровенное видео с предложением руки и сердца.
Ранее Настасья Самбурская вспомнила недобрым словом бывшего супруга. Она обвинила белорусского актёра Кирилла Дыцевичева в домашнем насилии.
Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».
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