Самбурская удалила видео с предложением руки и сердца: свадьбы не будет

Из соцсетей актрисы Настасьи Самбурской исчезло видео, на котором возлюбленный делает ей предложение.

Фото: https://www.instagram.com/samburskaya by Инстаграм Настасья Самбурской is licensed under public doman

Звезда сериала "Универ" около месяца назад сообщала, что её бойфренд сделал ей предложение прямо на съёмочной площадке. Самбурская заранее подозревала о таком сюрпризе. Она похвасталась помолвочным кольцом.

Поклонники актрисы с нетерпением ждали свадебного торжества, однако стали уже подозревать, что свадьбы не будет, так как из соцсетей Настасьи Самбурской исчезло то самое сокровенное видео с предложением руки и сердца.

Ранее Настасья Самбурская вспомнила недобрым словом бывшего супруга. Она обвинила белорусского актёра Кирилла Дыцевичева в домашнем насилии.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».



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