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Пропавшая дочь Любови Успенской вернулась в Россию

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, вернулась в Россию из Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на директора исполнительницы.

Пропавшая дочь Любови Успенской вернулась в Россию
Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

По словам директора, с Татьяной Плаксиной всё хорошо, и она уже встретилась со своей матерью.

О пропаже Плаксиной 2 октября сообщил общественник Виталий Бородин. Он рассказал, что к нему обратилась сама Любовь Успенская с просьбой о помощи. Певица подозревала, что её дочь могли похитить из-за концертов в ЛНР и ДНР.

Уже 3 октября стало известно, что Татьяна Плаксина находится в Израиле, куда она прилетела незадолго до массированной атаки Ирана. Причины, по которым наследница певицы решила покинуть Россию, не сообщив родственникам, остаются неизвестными.

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Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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