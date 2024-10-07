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Оксана Самойлова случайно засветила двух домработниц на семейном видео

Шоу-бизнес

Подписчики Оксаны Самойловой заметили, что большую семью блогера обслуживают две помощницы по дому.

Оксана Самойлова случайно засветила двух домработниц на семейном видео
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* милое видео, на котором Джиган дарит ей молодую козочку.

На кадрах поклонники звёздного семейства разглядели двух женщин, которые с удивлением смотрели на то, что в их хозяйстве появилась ещё и коза.

Интернет-пользователи считают, что это домработницы Самойловой. Они отметили, что образ простой деревенской женщины Оксаны Самойловой, разводящей сельскохозяйственных животных, был развенчан. Помощницам блогера теперь придётся убирать ещё и за козой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н (англ. Geegun) — украинский и российский рэпер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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