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Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин стал родителем в третий раз

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Шоу-бизнес

Актёр Сергей Лавыгин, известный по роли повара Арсения Чуганина в сериале "Кухня", стал отцом в третий раз.

Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин стал родителем в третий раз
Фото: https://vk.com/sergey_lavygin by ВК-аккаунт Сергей Лавыгина is licensed under public doman

Звезда сериала "Кухня" поделился с подписчиками радостным событием. В семье актёра — прибавление. Сергей Лавыгин стал многодетным отцом.

Супруги не стали долго интриговать поклонников и сразу сообщили пол и имя ребёнка.

"Андрюша", — подписала кадр с крошечной ручкой малыша.

У актёра есть также сын Фёдор от предыдущих отношений с актрисой Анной Бегуновой. С нынешней супругой Марией Луговой артист воспитывает дочь Марту, которая родилась летом 2022 года.

Уточнения

Сергей Валерьевич Лавы́гин (род. 27 июля 1980, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино. Наибольшую популярность актёру принесла роль повара Арсения Чуганина (Сени) в комедийных телесериалах «Кухня», «Отель Элеон», «Гранд» и «СеняФедя».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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