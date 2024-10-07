Блогерша Ида Галич раскрыла мечту четырёхлетнего сына Леона

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Блогерша Ида Галич в Telegram-канале поделилась, что её четырёхлетний сын Леон мечтает отправиться на Камчатку. Она опубликовала видео, на котором её наследник рассказывает о своём желании посетить полуостров.

Фото: Telegram by Telegram-канал Иды Галич, PDM

Ида Галич не так давно вернулась из поездки на Камчатку. Вероятно, она показывала сыну фотографии и делилась своими впечатлениями, и это вдохновило его на поездку.

"Он часто спрашивает, когда мы туда отправимся. Мой маленький путешественник!" — написала она.

Мальчик признался, что его ничего не пугает в предстоящем путешествии, но его маму может укачивать на корабле. Блогерша была удивлена, что её сын запомнил этот момент. Леон также отметил, что хотел бы отправиться в поездку вместе с мамой, а также пригласить бабушку и дедушку.

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Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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