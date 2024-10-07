Адвокат бывшего мужа Алсу раскрыл, чем закончилось новое судебное заседание по делу о разделе имущества

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В ходе беседы с журналистами Александр Добровинский, адвокат бывшего супруга певицы Алсу, Яна Абрамова, поделился информацией о том, что на очередном заседании по разделу имущества бывшим влюблённым не удалось прийти к соглашению. В результате следующее заседание состоится 15 ноября.

Фото: commons.wikimedia by Mark Nakoykher, CC BY-SA 4.0

Адвокат подчеркнул, что не имеет права раскрывать детали процесса, так как он проходит в закрытом режиме. В шутливой форме он ответил, что было принято решение "расстрелять Яна".

В конце беседы он отметил, что их главная цель — добиться правды.

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально расторгли брак после 18 лет совместной жизни. Предполагается, что причиной развода стали измены со стороны мужчины. Исполнительница заявляла, что все порочащие её заявления со стороны бывшего мужа и его адвоката связаны с нарциссизмом экс-супруга.

Ранее Владимир Познер сообщил, почему его авторская программа исчезла из эфира.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».



Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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