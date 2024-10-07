Познер объяснил исчезновение новой программы из эфира Первого канала

В интервью с RTVI журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что исчезновение его авторской программы "Турецкая тетрадь" из сетки вещания произошло по причине путаницы.
Он отметил, что руководство Первого канала предупредило его о временном снятии передачи, так как на Дальнем Востоке уже было запланировано поставить что-то другое.
"Тогда бы программу увидело примерно только полстраны — так мне объяснили", — поделился телеведущий.
Познер сообщил, что его программа "Турецкая тетрадь" вернется на экраны 14 октября.
18 сентября генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уже отмечал, что Владимир Познер вернётся в эфир со своей авторской программой.
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Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж, Третья Французская республика) — российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.
«Пе́рвый кана́л» — общероссийский федеральный телеканал.
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