Певица Бьянка рассказала о мужчине, который совершил для неё подвиг: все сразу всё поймут

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Певица Татьяна Липницкая, известная как Бьянка, рассказала, что в её жизни появился мужчина, готовый на всё ради неё.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

В программе "Шоу Воли" она призналась, что её сердце в смятении, поскольку роман вряд ли приведёт к серьёзным отношениям.

"Я знаю себя, и этот человек уже сделал для меня что-то значимое. Не буду говорить об этом, потому что все сразу всё поймут", — поделилась артистка.

В той же передаче Бьянка рассказала о домогательствах со стороны известного артиста, что вызвало у неё разочарование в поведении музыканта, исполняющего всенародно любимые песни.

Ранее мать P. Diddy встала на защиту своего сына.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.



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