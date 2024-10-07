Певица Бьянка рассказала о мужчине, который совершил для неё подвиг: все сразу всё поймут

Певица Татьяна Липницкая, известная как Бьянка, рассказала, что в её жизни появился мужчина, готовый на всё ради неё.
В программе "Шоу Воли" она призналась, что её сердце в смятении, поскольку роман вряд ли приведёт к серьёзным отношениям.
"Я знаю себя, и этот человек уже сделал для меня что-то значимое. Не буду говорить об этом, потому что все сразу всё поймут", — поделилась артистка.
В той же передаче Бьянка рассказала о домогательствах со стороны известного артиста, что вызвало у неё разочарование в поведении музыканта, исполняющего всенародно любимые песни.
Ранее мать P. Diddy встала на защиту своего сына.
Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.