Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кузбассе арестовали женщину за оправдание теракта в "Крокус Сити Холле"
Гражданин США Хаббард приговорён к колонии по делу о наемничестве
На нефтебазе в Феодосии пожар
Наёмники ВСУ из Польши расстреляли мирных жителей в Судже
Певица Бьянка рассказала о мужчине, который совершил для неё подвиг: все сразу всё поймут
Кофейные оттенки на ногтях: осенний маникюр с ароматом мокко
Женщина перепутала рейсы и без билета улетела в другую страну
В Турции отстранили женщину-арбитра ФИФА из-за секс-видео: лицензия аннулирована
Средняя цена авто с пробегом снизилась на 3,4% за год: причины падения

Мать P.Diddy встала на сторону сына: он не монстр

1:31
Шоу-бизнес » Зарубежный

Дженис Смоллс Комбс, мать американского исполнителя Шона Комбса, известного как P. Diddy, выступила в защиту своего сына, которого обвиняют в насилии и торговле людьми.

Мать P.Diddy встала на сторону сына: он не монстр
Фото: commons.wikimedia.org by Shamsuddin Muhammad from Fort Hood, TX, USA, CC BY 2.0

Как сообщает Hollywood Reporter, женщина подчеркнула, что её сына судят не за его истинные поступки, а за "созданную из лжи историю". Она призналась, что с болью наблюдает за "линчеванием" сына, в то время как он лишён возможности доказать свою невиновность.

Дженис Смоллс Комбс не отрицает, что её сын может быть не всегда честен. Например, он отказывается признать агрессию и насилие в отношении бывшей возлюбленной, хотя существует видеозапись с камер наблюдения, подтверждающая его вину.

"Иногда правда и ложь настолько переплетаются, что становится страшно признать хотя бы одну часть истории, особенно когда эта правда выходит за рамки нормы или слишком сложна, чтобы в неё поверить", — отметила мать репера.

Она также выразила мнение, что обвинители музыканта стремятся к финансовой выгоде, а не к справедливости. Дженис Смоллс Комбс попросила общественность не судить её сына до тех пор, пока он не сможет высказать свою точку зрения.

"Мой сын не такой монстр, каким его рисуют, и он заслуживает шанса высказать свою позицию", — заключила Дженис Смоллс Комбс.

Ранее Сергей Жуков рассказал о конфликте с Алексеем Потехиным.

 

 

Уточнения

Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Авто
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров Аудио 
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Еда и рецепты
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях Аудио 
Энергетическая революция: как один голландец научился зарабатывать деньги на использованной электроэнергии
Наука и техника
Энергетическая революция: как один голландец научился зарабатывать деньги на использованной электроэнергии Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Российский экзоскелет "Муравей". Новые горизонты человеческих возможностей Дмитрий Плотников Лукашенко призвал больше не припоминать Хатынь близким людям на Украине. Зачем он это делает? Любовь Степушова Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Последние материалы
Комплекс упражнений для тех, кому за 45
Сергей Жуков раскрыл правду о ссоре с Алексеем Потехиным
Как приготовить творожную запеканку с менее чем 100 ккал: рецепт диетолога
В Омской области появилась компания по торговле нефтью — её учредила одна из богатейших женщин региона
Илона Броневицкая раскрыла, почему Вячеслав Добрынин не хочет знакомиться с внебрачным сыном
Россияне массово бронируют белорусские отели на Новый год
Эмин Агаларов пояснил, почему отказался от бизнеса отца
Олимпийская чемпионка из России: иностранцы подчеркивают, что не хватает российских спортсменок
Актриса Мария Кожевникова рассказала о плохих условиях для мам в аэропорту Сочи
Ирина Болгар рассказала, как Павел Дуров оставил её беременную в чужом городе после новых откровений бизнесмена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.