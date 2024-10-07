Мать P.Diddy встала на сторону сына: он не монстр

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дженис Смоллс Комбс, мать американского исполнителя Шона Комбса, известного как P. Diddy, выступила в защиту своего сына, которого обвиняют в насилии и торговле людьми.

Фото: commons.wikimedia.org by Shamsuddin Muhammad from Fort Hood, TX, USA, CC BY 2.0

Как сообщает Hollywood Reporter, женщина подчеркнула, что её сына судят не за его истинные поступки, а за "созданную из лжи историю". Она призналась, что с болью наблюдает за "линчеванием" сына, в то время как он лишён возможности доказать свою невиновность.

Дженис Смоллс Комбс не отрицает, что её сын может быть не всегда честен. Например, он отказывается признать агрессию и насилие в отношении бывшей возлюбленной, хотя существует видеозапись с камер наблюдения, подтверждающая его вину.

"Иногда правда и ложь настолько переплетаются, что становится страшно признать хотя бы одну часть истории, особенно когда эта правда выходит за рамки нормы или слишком сложна, чтобы в неё поверить", — отметила мать репера.

Она также выразила мнение, что обвинители музыканта стремятся к финансовой выгоде, а не к справедливости. Дженис Смоллс Комбс попросила общественность не судить её сына до тех пор, пока он не сможет высказать свою точку зрения.

"Мой сын не такой монстр, каким его рисуют, и он заслуживает шанса высказать свою позицию", — заключила Дженис Смоллс Комбс.

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Уточнения

Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.





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