Сергей Жуков раскрыл правду о ссоре с Алексеем Потехиным

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Сергей Жуков, музыкант и лидер группы "Руки Вверх!", утверждает, что у него никогда не было конфликтов с бывшим коллегой по коллективу Алексеем Потехиным.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Сергея Жукова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По словам Жукова, Алексей ушёл из группы, потому что придерживался чёткой позиции: "Уходить надо на пике".

"И он остаётся верен этой позиции, за что я его очень уважаю. А я пошёл дальше", — сказал Жуков в программе "Секрет на миллион".

Алексей Потехин покинул группу в 2006 году, но даже сейчас артисты продолжают общаться. Они сблизились во время создания фильма о группе. Потехин не участвовал в написании сценария, но поделился архивными кадрами и сценическими костюмами.

В той же программе Сергей Жуков рассказал, что уже 20 лет не может похудеть из-за того, что в молодости принимал стероиды для роста мышц.

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Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».



Алексе́й Евге́ньевич Поте́хин (род. 15 апреля 1972, Новокуйбышевск, Куйбышевская область) — российский музыкант, продюсер. Экс-участник и один из основателей группы «Руки Вверх!».



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