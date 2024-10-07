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Илона Броневицкая раскрыла, почему Вячеслав Добрынин не хочет знакомиться с внебрачным сыном

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Илона Броневицкая поделилась своими мыслями о том, что музыкант Вячеслав Добрынин не видел смысла в знакомстве и общении со своим внебрачным сыном.

Илона Броневицкая раскрыла, почему Вячеслав Добрынин не хочет знакомиться с внебрачным сыном
Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, CC BY 4.0

В программе "Звёзды сошлись" артистка объяснила, что при жизни у этих двух мужчин не было ничего общего, и их встреча могла бы стать лишь формальностью.

"И зачем вообще эта мама раскрыла эту страшную тайну, только больно сделала человеку. Вот они встретились, а что дальше?", — задалась вопросом Илона Броневицкая.

По её мнению, Вячеслав Добрынин осознавал, что у их отношений с сыном нет будущего. Дружба между родственниками после долгих лет разлуки бывает лишь в кино.

Альберт Штефан, сын музыканта, рассказывал, что его мама Светлана познакомилась с Вячеславом Добрыниным в 1970 году в Красноярске. Женщина рассказала ему о своей беременности, но он отказался от неё. Узнав правду, Альберт писал знаменитому отцу, но не получил ответа.

Ранее Эмин Агаларов рассказал, почему отказался от "Крокуса".

Уточнения

Ило́на Алекса́ндровна Броневи́цкая (род. 17 февраля 1961, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, теле- и радиоведущая.

Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин (имя при рождении — Вячесла́в Галу́стович Анто́нов; 25 января 1946, Москва — 1 октября 2024, Москва) — советский и российский композитор, эстрадный певец. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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