Эмин Агаларов пояснил, почему отказался от бизнеса отца

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Певец и продюсер Эмин Агалров в разговоре с Ксенией Собчак признался, что вышел из бизнеса отца, так как не хочет унаследовать "Крокус".

Фото: commons.wikimedia.org by Новиков Евгений Александрович, CC BY-SA 4.0

Агаларов признался, что много сил и времени потратил на развитие площадки, поэтому принял решение покинуть спустя 22 года. Музыкант подчеркнул, что эта история стала для него "прочитанной книгой".

"Для меня это такая перелистанная страница. Я не хочу его унаследовать, не хочу иметь к нему отношения. Опять же, в хорошем смысле этого слова, потому что потратил там много сил, времени", — пояснил продюсер.

Эмин Агаларов заявил, что хочет создать что-то своё и знать, что сделал это без чьей-либо помощи. При этом раньше он не чувствовал в себе сил для реализации масштабного проекта.

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Уточнения

Эми́н Араз оглы Агала́ров (азерб. Emin Araz oğlu Ağalarov; род. 12 декабря 1979, Баку, Азербайджанская ССР, СССР), известный также как Эмин Аразович Агаларов или мононимно как Emin — азербайджанский певец, музыкант, автор песен, предприниматель.



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