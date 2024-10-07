Юная невеста Лепса считает, что разница в возрасте в отношениях — это красный флаг

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

18-летняя возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба не одобряет отношения между мужчиной и женщиной с большой разницей в возрасте.

Фото: https://www.instagram.com/avrorakiba by Инстаграм Авроры Кибы is licensed under public doman

Юная избранница Григория Лепса опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её подруга спрашивает у неё совета по поводу отношений между полами.

"Мне понравился парень, но он на пять лет старше, что думаешь? Это норм вообще?" — спросила приятельница Аврору.

Аврора Киба в ответ на это сделала испуганные глаза и умчалась вдаль, сверкая пятками под песню группы Mitski Nobody. Девушка ясно дала понять, что считает разницу в возрасте красным флагом.

Подписчики оценили юмор девушки, назвав её приколисткой. Григорий Лепс старше своей невесты Авроры на 44 года.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).



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