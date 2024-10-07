Рудковская раскрыла, что один из известных артистов отказался выступать на трибьюте Валерии: вот так бывает в шоу-бизнесе

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Яна Рудковская, продюсер и бизнесвумен, поделилась с журналистами информацией о конфликте, который произошёл во время организации трибьют-концерта певицы Валерии. Она отметила, что один из популярных артистов "неожиданно слился".

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, PDM

Рудковская подчеркнула, что подобные инциденты нередки в мире шоу-бизнеса.

"По моим данным, один из артистов, участвовавших в том самом нашумевшем трибьюте, начал капризничать, а затем и вовсе отказался от участия", — написала она в своём Telegram-канале.

Бизнесвумен не стала называть имя артиста, который так поступил по отношению к своим коллегам, но отметила, что он хотел "показать свою значимость". В итоге песню "Часики" исполнил Егор Крид, которого Рудковская назвала "настоящим богатырём".

Ранее Иван Чуйков и Агата Муцениеце провели вечер вместе.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.



Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — Брóвкин Кирилл; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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