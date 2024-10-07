Иван Чуйков отметил день рождения в компании Агаты Муцениеце после слухов о расставании

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Телеведущий Иван Чуйков в личном блоге поделился, как отметил день рождения в компании актрисы Агаты Муцениеце. Артистка устроила ему настоящий сюрприз, несмотря на слухи об их расставании.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Муцениеце забронировала столик с прекрасным видом на горы, что стало лучшим подарком для Ивана.

"Это всё Агата", — с улыбкой отметил он.

Агата Муцениеце подарила Ивану Чуйкову крем от морщин, на что он пошутил, что она не понаслышке знает, что такое 35-летие.

Во время праздника у официантов возникла небольшая заминка с праздничным тортом, и актёр смог задуть свечки только с третьего раза. Однако Муцениеце посчитала это хорошим знаком.

Агата Муцениеце и Иван Чуйков не комментируют свою личную жизнь. Многие считают, что между ними существует пиар-роман.

Ранее мать Стаса Пьехи поделилась своими мыслями о местонахождении отца певца.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



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