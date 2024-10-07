Мать Стаса Пьехи заявила, что общаться с отцом артиста невозможно

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Илона Броневицкая, мать певца Стаса Пьехи, в программе "Звёзды сошлись" рассказала, что её бывший муж, Пятрас Герулис, наконец-то нашелся, но с ним очень трудно общаться.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

По словам Илоны, с ними связалась сестра мужчины, которая живёт в США. Она сообщила, что её брат находится в больнице.

"Мне позвонила сестра из Америки и сказала: "Ой, Петька нашёлся". Но она тоже его потеряла, и я тоже не понимаю, что происходит. С ним невозможно общаться. У него диабет, и, видимо, кроме профильной больницы, он попадал и в другие", — поделилась подробностями Броневицкая.

Илона призналась, что не знает, в каком состоянии сейчас находится отец музыканта. Она не собирается ехать в Литву, так как у неё нет для этого оснований. Броневицкая напомнила, что Стас Пьеха до 13 лет не общался с отцом, а сейчас помогает ему материально.

Илона Броневицкая и Пятрас Герулис расстались, когда их общему сыну был один год. Мужчина уехал на родину и не принимал участия в воспитании мальчика.

Ранее брат Марата Башарова рассказал об общении с актёром.

Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец. Участник проекта «Фабрика звёзд».



Ило́на Алекса́ндровна Броневи́цкая (род. 17 февраля 1961, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, теле- и радиоведущая.



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